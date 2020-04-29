Yusuf Yazıcı: Bizim için sürpriz oldu

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'da liglerin iptal olmasını yayıncı kuruluş beINSPORTS'da yayınlana n beIN Manşet adlı programa değerlendirdi.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:

Bizim için de sürpriz oldu. 2 gün önce sportif direktörümüzle görüştüm. 'Antrenmanlar başlayacak.' denmişti bize. Fransa'ya dönecektim hatta. Bana çok sürpriz oldu. Bavullarımı toplamaya başlamıştım. Demek ki bir şeyler gördüler ki önüne geçemediklerini anladılar. İnsan sağlığından daha değerli bir şey yok. Vaka sayısı çok arttı orada. Zeki'yle de konuştum. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Grubumuzda, '1 toplantı daha olacak.' dendi ama ben bu karardan geri dönüşü olacağını düşünmüyorum.

"EURO 2020'İN ERTELENMESİNE MUTLU OLDUK"

Her futbolcunun hayali, milli takımda futbol oynamak ve büyük turnuvalarda oynamak. Bizim de milli takımda başarılı bir ekibimiz var. Ben-Cenk-Merih-Dorukhan, belki de Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacaktık. İptal olunca çok mutlu olduk. İnşallah takımımızla beraber Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz.

"HER FUTBOLCU ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTER"

Lille olarak 2. yarıda yükselen bir performansımız vardı. 4. sıradayız, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz vardı. Sanırım mayısın sonunda öyle bir açıklama yapacaklar onun için, öyle bir haber aldık ama kesinliğini bilmiyorum. Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister ama işin ortasında sağlık olunca, ne söylüyorlarsa yapmak zorundayız.

Trabzonspor'dan ayrılırken, oraya gidip iyi performans gösterdiğimde, insanların bakacağı yer Trabzonspor'un altyapısı olsun istedim. Biz kendimizi orada gösterince, tabii ki insanların dönüp baktıkları yer Türkiye oluyor.