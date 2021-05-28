Yusuf Yazıcı: Bizden çekiniyorlar

Lille'deki yıldızlarımızdan Yusuf Yazıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük bir heves ile milli takıma geldiklerini söyleyen 24 yaşındaki futbolcunun sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

"Burada başka bir arkadaşlık ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Şu an milli takımda bulunan oyuncuların çoğu en üst düzeyde oynuyor. Rakipleri bildiğimiz gibi onlar da bizi çok iyi biliyor. Potansiyelimizin farkındalar, bizden biraz olsun çekiniyorlar. Üçümüz Fransa'da oynuyoruz onlar da bizim böyle bir başarıyı gösterdikten sonra potansiyelimizin farkında."

'Avrupa'yı domine etmişiz'

"Bize güvensinler, destek olsunlar her ne olursa olsun arkamızda dursunlar. Başaramayacağımız bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bir arkadaşımız İtalya'dan bir arkadaşımız İngiltere'den biri İspanya'dan birimiz Fransa'dan bahsediyoruz. Sonra dönüp diyorum ki Avrupa futbolunu domine etmişiz, fethetmişiz."