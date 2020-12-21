Yusuf Yazıcı: Benim işim sahada

Yusuf, Lille'deki yönetim değişikliğiyle ilgili olarak, "Bu konu beni ilgilendirmiyor. Benim işim sahada" derken, yaşadığı sakatlık sürecinde hem eski Sportif Direktör Luis Campos hem de eski Başkan Gerard Lopez'in, sürekli kendisini aradığını belirterek, "Bazen beni ziyarete bile geliyorlardı. Benim için çok şey yaptılar. Şu anki performansımdan dolayı çok mutluyum. Henüz bir şey başarmadım ama hocamız Christophe Galtier sayesinde de şu an en iyi seviyeme yakınım" şeklinde konuştu.



