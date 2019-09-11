Yusuf Yazıcı: Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37 ile 79'uncu dakikalarda Cenk Tosun, 57'nci dakikada Deniz Türüç ve 88'inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Fransız temsilcisi Lille’de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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