Yusuf Yazıcı Antalya’da

Trabzonspor’un sezon başında 17.5 milyon Euro bedelle Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e gönderdiği Yusuf Yazıcı, geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatının ardından Türkiye’de form tutuyor. 28 Aralık’ta Roma’da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor.

22 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı Antalya’da

Trabzonspor’un 17.5 milyon Euro’ya Lille’e gönderdiği Yusuf Yazıcı, geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatının ardından Türkiye’de form tutuyor. 28 Aralık’ta Roma’da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor.

Dizini güçlendirmek için fizyoterapist eşliğinde günlerini geçiren Yusuf, koronavirüs tehdidi ortadan kalkarsa Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara başlayacak.

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