Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren fakat son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle lider Sakaryaspor'un 7 puan gerisine düşen ve bitime 5 maç kala 1. Lig'e direkt yükselme ihtimali oldukça azalan 1461 Trabzon FK, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırmıştı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimşek'e kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ünlü teknik adam Yusuf Şimşek, ayrılığın ardından olay yaratacak bir tweet attı. Genç teknik direktör, attığı tweet'te şu sözlere yer verdi:

Aslında hiç tarzım değil ama ne acınız varmış. Geldiğimde Play-Off bile sıkıntılıydı, şimdi garanti. Antalyaspor'u Süper Lig'e, Rizespor'u yardımcı antrenör olarak Süper Lig'e, Turgutluspor Play-Off, Balıkesirspor para olmamasına rağmen 2 yıl başarı, burada 9 galibiyet. Futbolculuğumu yazmam. Hadi boş yapmayın"

Yusuf Şimşek, 1461 Trabzon ile çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 yenilgi aldı, 27 puan topladı.





"NE KULÜBE, NE DE HEKİMOĞLU AİLESİNE LAFIM OLAMAZ"

Yusuf Şimşek, gelen eleştiriler üzerine bir açıklama daha yaptı. Şimşek'in sözleri şu şekilde:

"Benim ne kulüp, ne de Hekimoğlu ailesine lafım olamaz. Beşiktaş'a gittim diye oradan vurmaya çalışan boş yazılara.

Galiba yanlış anlaşıldım. Benim konuşmam bütün Trabzonlulara değil, sadece gereksiz eleştiri yapanlara. Orada kaldığım sürede çok mutlu oldum. Hekimoğlu ailesine her şey için teşekkür ederim."

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor'da da teknik adam değişikliği yaşanmıştı. Tatangalar, Tuncay Şanlı ile ilk maçında 6-0 galip geldi ve 1461 Trabzon'un puan kayıplarıyla 1. Lig'e çok yaklaştı.











