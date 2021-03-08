Yusuf Şimşek: Üç puanı kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adanaspor'a konuk olan Aydeniz Et Balıkesirspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, üç puanı alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Son dakikalarda yedikleri golün kendilerine yakışmadığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Oyuncu kardeşlerim de çok üzgün, içlerinde ağlayanlar da vardı. Çok istiyorlar, arzuluyorlar. İnşallah bu arzu ve istekleri kırılmaz. Önümüzde daha maçlar var. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar, kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Futbolda bunlar var, bunun için güzel. Maçtan önce deplasmanda bir puan verseler kabul edebilirdik ama üç puanı kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Fırsatları da bulduk, atamadık. Rakibe de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Karambolden pozisyonlar buldular. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."