Yusuf Şimşek: Puan veya puanlar almak için gelmiştik

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altınordu'ya konuk olan Balıkesirspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgarlı bir hava olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti. Biz de kazanabilirdik, Altınordu da kazanabilirdi. Neticede iki takım da birer puan aldı. Futbolcu kardeşlerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 15 dakika 10 kişi kalmalarına rağmen mükemmel derecede mücadele ettiler. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik ve 1 puan aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz”