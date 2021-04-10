Yusuf Şimşek: Bu nasıl ofsayt, bize açıklasın

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise maçın hakemlerine tepki gösterdi. İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Bence maçın skorunu hakemler tayin etti. Bizim ilk yarıda attığımız bir gol var. Bu nasıl ofsayt, bize açıklasın. Akşam evine gidince pozisyonu seyretsin. Bunu federasyon da seyretsin. Biz ilk defa konuşuyoruz hakemlerle ilgili. Bu konuda çok üzgünüz, emeklerimize yazık. Nasıl bu işten evine, çocuğuna ve sevdiklerine ekmek götürüyorsa biz de bu işten ekmek götürüyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olmalılar. Hele ki ligin sonu gelmiş artık, bazı takımlar şampiyonluğa, bazı takımlar düşmemeye oynuyor. Biraz daha hakemlerin temkinli olmaları lazım. Hele ki yan hakemin gözünün önünde olan pozisyonun ofsayt ile alakası yok. Söylenecek çok fazla şey yok. Hemen tesislerimize gidip İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacağız." (AA)

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