Sezonun flaş ekibi Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde düğmeye bastı. Gündemdeki en sıcak isim ise Marsilya ve U21 forması giyen 20 yaşındaki hücumcu Yusuf Sarı. Devre arası Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya ile profesyonel sözleşme imzalayan Yusuf Sarı için Milli Takım yetkilileri de devrede. Fransa'nın Martigues kentinde doğan ve Fransız pasaportuna sahip olan 19 yaşındaki sağ kanat, altyapısından yetiştiği Marsilya ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. TFF, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Fransa Milli Takımı için de düşünülen Yusuf'u Fransızlara kaptırmamak için devreye girmişti.

Yusuf Sarı kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dönemde Genç futbolcu için Türkiye Milli Takım yetkilileri devreye girdi. Ancak Fransa’nında ısrarla Milli Takımına dahil etmek istediği Yusuf Sari’nin hangi ülkeyi seçeceği henüz netlik kazanmadı. Yusuf, Türkiye U19 Milli takımına daha önce davet edildi ancak sakatlığı nedeni ile katılamadı. Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.



