Rizespor ile oynanan son U21 maçında yaptığı hat-trick ile yıldızlaşan 18 yaşındaki Yusuf Mert, karşılaşmayı izleyen Başkan Ali Koç’u performansıyla hayran bıraktı. 1.86 boyundaki solak forvet için Sarı- Lacivertli yönetimin somut adımlar attığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe, Yusuf Mert ile 5 yıllık bir profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Benfica ve Sporting başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün radarındaki genç golcünün de yakın çevresine, “Bana gösterilen ilgiye layık olmaya çalışacağım. Gelişmek ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum” dediği belirtildi.

Hakan Ateşler / FANATİK

'Böyle devam ederse...'

Fenerbahçe’nin altyapısının yeni gözdesi olan forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç’u hocasına sorduk. Başkan Ali Koç’un bizzat tebrik ettiği genç oyuncuyla ilgili konuşan U21 Takım Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, “Sezon başında U21 kadrosuna aldığımız bir oyuncuydu. Kısa sürede farkını gösterdi. Gelişimi çok iyi yönde ilerliyor. Hem saha içinde hem saha dışında kendisini geliştiren bir genç” dedi ve ekledi: “Sırtı dönük oynama özelliğine sahip ama asıl farkı kaleye döndükten sonra gösteriyor. Topla mesafe katedebilen ve bitiriciliği çok iyi olan, fuleli bir hücum oyuncusu. Bu şekilde devam ederse, üzerine koyarsa -ben koyacağına inanıyorum- önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe’nin forvette her zaman değerlendirebileceği bir oyuncu haline gelebilir.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK



