Sarı-Lacivertliler bu sezon golcülerinden hiç verim alamadı. Büyük umutlarla gelen İslam Slimani performansıyla istenmeyen adam ilan edildi. Michael Frey, “Bu adam da nereden geldi!” dedirtti. Yokluktan 11’de görev yapan Soldado ise 24 haftada 3 gol atabildi. A takımında büyük bir forvet kirzi yaşanırken, U21 takımının golcüsü Yusuf Mert Tunç müthiş performansıyla alkış alıyor.

Son olarak 4-1 kazanılan Rize maçında sağ ayak, sol ayak ve kafayla ağları sarsıp ‘perfect hat-trick (mükemmel hat-trick) yapan 18 yaşındaki oyuncu; mücadeleyi izleyen Ali Koç’u kendine hayran bıraktı. Başkan Koç, karşılaşmanın ardından genç golcünün yanına gidip bizzat tebrik etti.

Portekizliler peşinde

Yusuf Mert, U21 Ligi’nde 16 golle krallık yarışının da zirvesinde yer alıyor. 1.86 m. boyundaki solak forvet, henüz A takım forması giymedi. Ancak şimdiden başta Portekiz takımları Benfica ve Sporting olmak üzere Avrupa’nın devlerinin dikkatini çekti. Yusuf’un menacerliğini yapan William D’Avila’ya birçok teklif geldiği öğrenildi. Ali Koç ise kesinlikle satmayı düşünmediği genç oyuncunun en kısa sürede A takıma monte edilmesini istiyor.

Hakan Ateşler / FANATİK