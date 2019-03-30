Galatasaray’da yüksek gerilim... Genel kurulda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası kriz daha da büyüyecek gibi görünüyor. “Görevimizin başındayız” diyen ve ibra oylamasını yargıya taşımaya hazırlanan Cengiz’in istifasını bekleyen muhalefette yeni adaylar için yoğun çalışmalar var. Tam da bu süreçte eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ın sözleri ortalığı karıştırdı. Yaruvat, “Mustafa Cengiz’e ‘Dağdan inip şehirliyi kovamazsın’ lafını 6 ay önce dedim. Taraftar tepkisi var. Kulübü taraftar yönetmiyor. Genel kurul, Galatasaray’ın menfaati dışında düşünmez. Mahkemeye gidebilirler. Seçim kararı çıkmazsa biz de gideceğiz” diye konuştu.

‘Kaos ortamı yaratıyorsunuz’

Yarsuvat’ın bu sözlerine ilk tepki, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Günay, “Galatasarayımız zarar görmesin diye her türlü dikkat ve özeni gösterdiğimiz bu süreçte, ısrarla kaos ortamı yaratmaya çalışarak, kime ve neye hizmet etmeye çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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