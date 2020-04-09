27 Mart 2020 tarihinde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı.

"Test sonuçlarım gelene kadar tedavi altına alınmam uygun görüldü ve test sonucum maalesef pozitif geldi. 6 günlük bir tedavi gördüm. Sonra değerler normale gelince taburcu edildik."

Panik yapmaya gerek yok

"Bütün dostlarıma şunu tavsiye ediyorum; Asla panik yapmaya gerek yok. Tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ama ruhsal açıdan da iyi olmamız lazım. Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım. Üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum"