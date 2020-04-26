Yusuf Günay: Şampiyonluk için '3T1Y' formülü

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay, TRT SPOR Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Günay, bir süre hastanede tedavi görüp ardından evinde karantinaya girmişti.

"Sivas'a götüren uçak, içimize kurt düşürdü"

Yusuf Günay, "8 Mart'ta maç için Sivas'a gitmiştik. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindik ve uçağın İngiltere'den geldiğini söylediler. O zaman içimize kurt düşmüştü. Abdurrahim Bey ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmaya karar verdim. Ve sonuç pozitif geldi" diye konuştu.

Yusuf Günay, sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki fedakarlığına dikkat çekerek, "Ülkemizde dayanışma çok ön planda. Sağlık sistemimiz gayet yerinde...Çok şükür batı ülkelerinde yaşanan sıkıntıları çekmedik. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onları ne kadar kutlasak azdır.... İnsanımız, başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını seve seve tehlikeye atabiliyor. Dünyada böyle bir millet yok. Bu milletin bir parçası olduğum için son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Derbiyle ilgili bizi yanlış anladılar"

Seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili soruya ise Yusuf Günay, "Beşiktaş maçı öncesinde aslında maçların oynanması düşünülüyordu. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Perşembe günü seyircisiz onanmasına karar verildi. Biz kulüp olarak buna karşıydık. 'Madem bu salgın yaygınlaştı. Biz Avrupa’nın düştüğü hataya düşmeyelim' dedik. Yine bir maç için görev yapan bin kişiye yakın insan oluyor. Biz bu maçın oynanmamasını istedik. İnsanlar, 'Galatasaray bu maçı seyircisiz oynamak istemiyor' diye yorumladı ve bizi yanlış anladılar. Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik." cevabını verdi.

"Her gün en az 2-3 saat video konferansla toplantılar yapıyoruz"

Galatasaray yönetiminin, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle ilgili yaptığı çalışmalara değinen Günay, şunları söyledi: "Neredeyse her gün en az 2-3 saat video konferansla toplantılar yapıyoruz. Kulübümüz bu süreçten en az zararla nasıl çıkar diye sürekli fikir alışverişi halindeyiz. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ümit ediyorum Galatasaray'ımızın lehine sonuçlanır."

"UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor"

Günay, Süper Lig'e kaldığı yerden devam edilmesi yönündeki görüşle ilgili olarak, "Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor. Liglerin Haziran'da başlayıp, Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk için "3T1Y" formülü

Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. "3T1Y" diyorum ben... Birinci T iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncü T teknik heyet, 'Y" ise iyi bir yönetim. Biz diğer iki şampiyonluğu tüm bunları sağladığımızda kazandık.

"Fatih hocanın sağlığı gayet iyi"

Fatih (Terim) hocanın sağlığı yerinde ve gayet iyi durumda. Artık önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk artık son kulvarda...Bu yürüyüş içerisinde önümüzdeki sezonun planlanması yönünde açıklamamız olamaz. Galatasaray için doğru olanı yapmak çabası içerisindeyiz. Tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerinedir. Lemina, Onyekuru ve Selçuk İnan ile ilgili durumu sezon sonu konuşabiliriz. Şu an sadece 23. şampiyonluğa konsantre olduk.