Yusuf Günay: Şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray

Galatasaray Kadın ve Erkek Voleybol Takımları için HDI Sigorta ile yaptığı bir yıllık isim sponsorluk anlaşmasının basın lansmanı gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı kulübün Başkan Yardımcı Yusuf Günay gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamaları:

"Dün bir toplantı gerçekleştirdik. Hocamız da geldi, gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda üretilenlerin tamamı spekülasyon. Galatasaray bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray"





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'Bazı kararlar aldık'

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu konuda, özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma, yapılan altyapı dahil olmak üzere oradaki yapılandırmalar konusunda bazı kararlar aldık."

"2018 ocak ayında Sayın Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim göreve geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Biz bu transfer dönemleri içerisinde toplam 45 milyon euro'luk bir oyuncu transfer ettik, 61 milyon euro'luk da oyuncu satışı yaptık."

'Taraftar tepkisinde haklıdır'

"Bugün taraftar, elbette ki tepkisinde haklıdır. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermek söz konusu değil. Bizim için son derece değerlidir. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Biz Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda olması gerekeni yaptık. Belki iletişim yanlışlıkları olabilir bunları kabul ediyorum ama Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaati olan neyse, bizim şu an yaptığımız odur."

Kimin lisansı askıya alınacak?

"15 yabancı oyuncumuz var. Kimin çıkacağı konusunda net bir bilgim yok"







