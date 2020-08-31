Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRTSpor'un canlı yayına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yusuf Günay, transferde adı Newcastle United ile anılan Marcao hakkında açıklamalarda bulunurken TFF genel kurulu hakkında da konuştu"

Yusuf Günay, Marcao için kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Başka oyuncular için bazı teklifler geldi. Biz bu sezon iyi transferler yaptık. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da izledik, Arda çok istekli. Emre Kılınç iyi oynadı, Omar yeni transfer ondan çok beklentimiz var"

"Yarın gerçekleştirilecek TFF genel kurulu çok önemli. Kurulların başkanlar değişse bile devam etmesi yönünde çalışmalar olacak. UEFA tarafından istenen bu"

"İlk 3 haftanın seyircisiz oynanmasının mantığı görünmüyor. Ligin 4. haftasından itibaren bir anda durum iyiye gidecek gibi de değil. Eğer 4. hafta seyircili oynanabiliyor ise 1. hafta itibaren maçlar seyircili oynanabilir"