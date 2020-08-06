Yusuf Günay: Limitler farkımızı gösteriyor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 429 milyon TL, yüzde 15 sapmayla ise 493 milyon TL olarak belirlenen harcama limitlerinin, diğer kulüplerle aralarındaki farkı ortaya koyduğunu söyledi. Öncelikle limitlerin nasıl belirlendiğini bilmek gerektiğini söyleyen Günay, şöyle devam etti: “Harcama limitleri, son 3 yılın futbol gelirlerinin ortalaması alınarak belirleniyor. Yani gişe, sponsorluk ve futbolcu satışından gelir giderler ile Şampiyonlar Ligi’ndeki gelirin bir bölümü, takım harcama limitlerinin tespitinde değerlendiriliyor. Bir anlamda sizin oluşturduğunuz gelir kapasitesine göre belirleniyor. Bunun dışında bağış, borç, kredi gibi gelirlerin bu hesapta yeri yok...”

‘Her dönemde artı verdik’

“Galatasaray, son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. İdari başarı zaten mali başarıyı getirdi. Galatasaray ile diğer takımlar arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu. İki yıl şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik. Sponsorluk ve stat gelirlerimiz önemli oranda arttı. Galatasaray bizim dönemde 6 transfer dönemi yaşadı. Her dönemde artı verdik. Zaten bu dönemlerde artı verdiğimiz için harcama limitleri bu derece diğer takımlardan farklı şekilde ortaya çıktı.”