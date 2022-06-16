Yusuf Günay kimdir, kaç yaşında? TFF Yönetim Kurulu üyesi

Mehmet Büyükekşi'nin TFF Başkan Adaylığı kesinleşti. Galatasaray 'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, Büyükekşi'nin listesinde yer alacak Peki Yusuf Günay kimdir ve ne iş yapar? İşte merak edilen tüm detaylar...

YUSUF GÜNAY KİMDİR?

Sinop'ta doğan Günay, 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte'de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUSUF GÜNAY NE MEZUNU?

1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)'nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.