Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 4-1 yenerek lider Beşiktaş’la puanını eşitleyen Galatasaray’da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını ve görevde oldukları 3,5 yıllık süreçte hep özverili çalıştıklarını dile getirdi.

Sorumluluktan kaçmadıklarını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Son dönemde biz çok üzüldük, çok eleştirildik ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Buraya büyük bir inançla geldik. İçimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu belki de hissederek burada bulunduk. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük camiası, en büyük futbol takımı. Bu başarıyı hak ediyor. Son bir maçımız var. Böyle bir final, takımımıza yakışırdı. Taraftarımızın ve camiamızın da dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu maçtaki başarıdan dolayı teknik direktörümüz Fatih Terim’i kutluyorum. Son dönemde çok baskı ve eleştiri altında çalışmalarını yürüttü. Başkanımızın sağlık problemlerine rağmen özverili çalışmaları, ikinci başkanımızın gece gündüz emek vermesi, bütün arkadaşlarımız her maçta bizimle birlikte. Benim hayalim, görevimizin Galatasaray’ın başarısıyla sona ermesiydi. Böyle bir mutluluğu yaşıyorum."

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de böyle bir yönetimin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Galatasaray, her şeyin en güzeline layık. İnşallah 23. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldıza iki şampiyonluk kalacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)



