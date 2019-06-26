Alacakları nedeniyle küme düşen Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Yusuf Erdoğan'ın önceki gün Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı medyaya düşmüştü.

Galatasaray ile anlaşmaya vardığını açıklayan Yusuf Erdoğan şu anda vatani görevini yerine getirmek için İskenderun'da bulunuyor.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Yusuf Erdoğan, formayla verdiği poz için ' Hata yaptım, özür dilerim. İstanbul'a imzaya gideceğim' diyerek transferini müjdeledi.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Yusuf Erdoğan 26 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Futbola Araklıspor'da başlayan Yusuf Erdoğan, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları da giymişti.



