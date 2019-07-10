Kasımpaşa Yusuf Erdoğan transferini resmen açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabında Yusuf Erdoğan'a "Ailemize hoş geldin" denildi. Yusuf Erdoğan'ın ismi transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



