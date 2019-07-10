Yusuf Erdoğan resmen Kasımpaşa'da

Adı Galatasaray ile anılan ve hatta Galatasaray forması dahi giyen Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 18:34 Son Güncelleme:
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Yusuf Erdoğan resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Yusuf Erdoğan transferini resmen açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabında Yusuf Erdoğan'a "Ailemize hoş geldin" denildi. Yusuf Erdoğan'ın ismi transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.


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