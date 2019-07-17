Galatasaray formalı fotoğrafları çıktıktan sonra transferi iptal olan ve Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan, yayıncı kuruluşa yaşananları anlattı.

İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:

"Artık geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı onu zamanla herkes doğruyu yanlışı anlayacaktır. Askerde de öyle bir muhabbetim olmuştu. Her konuda anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Hocamız, Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu tam bilmiyorum. Nasip olmadı. Zaten fotoğraf mevzusu falan çıktı sonra. Onda da şöyle ifade edeyim, çok abartılacak kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum.

Arkadaşımın, benimle askerlik yapması ve benle anı biriktirmesi, şansızlık mı diyeyim bilmiyorum. Neysem oyum. Şu an kamerada ne konuşuyorsam, odamda da aynı konuşuyorum. Bursa'ya gideceğim zaman, imzayı atacağım gün bana yakıştı mı deyip fotoğraf çekmiştim. Ben de o zaman askerdeydim, arkadaşlarımın ısrarıyla 'ya bak yakışacak mı, bir fotoğraf çekelim' dedi. Öyle bir anı yapalım dedim kendimce. Böyle bir moda düşeceğimi tahmin etmiyordum. Böyle bir şey olmasa zaten ben de formayı giyecek biri değilim."

1 ay önce Kasımpaşa ile anlaşsam o heyecanla formasını da giyip çekinirdim. İstersem Hakkari'ye, istersem Edirne'ye gideyim benim için farkı yok. Sadece o dönem heveslenip fotoğraf çekildim. Benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum bu transferin. Burada kendimi daha iyi ifade edebiliyorum, değeri gördükten sonra her şerde hayır varın gerçek olduğunu hissediyorum kendimce."