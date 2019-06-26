Yusuf Erdoğan - Galatasaray anlaşması TL üzerinden

Bursaspor ile yollarını ayıran Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Aslan, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı futbolcuya TL üzerinden ödeme yapacak.

26 Haziran 2019, Çarşamba 08:37
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Yusuf Erdoğan - Galatasaray anlaşması TL üzerinden

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Yusuf Erdoğan, serbest kaldı. Oyuncu ile yaptığı anlaşmayı resmiyete dökmek için Bursaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen Galatasaray'ın Yusuf'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, tarafların ücretin TL üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu da sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirerek Galatasaray'a transferinin bittiği mesajını verdi. Geçen sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkan Yusuf, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

(Sabah)

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