Trabzonspor 'da takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerden Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR RESMEN AÇIKLADI

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transferine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir"

İMZAYI ATTI

Trabzonspor'un anlaşmayı açıklamasının ardından Adana Demirspor da tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.





OCAK 2022'DE DÖNMÜŞTÜ

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'daki performansı sonrası Eylül 2017'de Bursaspor 'a transfer olmuştu. Daha sonra Kasımpaşa forması altında sergilediği başarılı performans ile Yusuf Erdoğan, Ocak 2022'de eski takımı Trabzonspor'a dönmüştü.

Tecrübeli oyuncu; bu sezon Trabzonspor forması altında toplam 5 maçta sadece 66 dakika süre alabildi.