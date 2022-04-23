Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yusuf, bu maçı kazanarak şampiyonluğu kendi sahalarında ilan etmek istediklerini söyledi.

İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu güzel günde bu güzel statta iki güzel kulüp maç yapacak. Hedeflerimiz çok büyük. Sadece 4 puan yetiyor şampiyon olmamıza. Geriye kalan tüm maçları kazanarak ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Daha önce bu stada Kasımpaşa ile gelmiştim. Adana Demirspor çok iyi bir sezon geçiriyor bu sezon. Biz zaten konumumuz ortada. Bugün galip gelip içeride artık şampiyonluğumuzu garantilemek istiyoruz.