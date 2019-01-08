Yusuf Emre Gültekin: “Gelişim kaydedip Süper Lig’de oynamak istiyorum'

Spor Toto 1. Lig’in devre arası kamp çalışmasını, Antalya Belek’te sürdüren Boluspor’da kaptan Yusuf Emre Gültekin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Gültekin, “İlk 10 hafta namağlup bir gidişat oldu. 6 hafta mağlubiyet aldık. Ama bu hala puan tablosuna baktığınızda devreyi kötü yerde bitirmedik. İkinci devrede ilk devre gibi iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

"Geçen sene final maçında kaybettik"

İki senedir play-off oynadıklarını belirten Emre Gültekin, "Geçen sene final maçında kaybettik. Bu sene, ligde ilk ikide yer alıp, direk çıkmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki. Play-off’a kalmak istemiyoruz. Play-off’ta her zaman sadece iyi takım olmak yetmiyor, şanslı da olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Umut Meraş çok yetenekli"

Sezon başında Boluspor’dan Bursaspor’a transfer olan Umut Meraş hakkında konuşan Gültekin, "Umut çok yetenekli bir kardeşim. 3 senedir aynı takımdaydık. Bir gün Süper Lig’e gideceğini biliyorduk. Umut eminim ki bizi Avrupa’da da temsil edecektir" diye belirtti.

"Sait hoca aile ortamı oluşturdu"

Boluspor Teknik Direktörü Sait karafırtınalar hakkında düşüncelerini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Sait hocayla artık takımdakilerle abi, kardeş ve arkadaş gibi olduk. Bize aile ortamı oluşturdu. Takım adına herkes onu çok seviyor" şeklinde konuştu.

"Gelişim kaydedip yukarılarda oynamak istiyorum"

İlk hedefinin Boluspor ile Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyleyen kaptan Gültekin, "Benim burada 4. senem. Gelişim kaydedip yukarılarda oynamak istiyorum. Bunu takımımla yaparsam daha iyi. Bende Süper Lig’de oynamak istiyorum. Umut Meraş ile konuştuğumda buranın daha çok rahat olduğunu söyledi. Başkanımızla sözleşmeyi konuşacağız. Önce kulübün menfaatleri önemli" dedi.

İHA