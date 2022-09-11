Türk spor medyasının ve FANATİK Gazetesi'nin usta foto muhabirlerinden Yusuf Dursun'un kızı Damla Dursun, hayatını Mert Ceylan ile birleştirdi.

Çiftin nikah töreni, dün İstanbul'daki Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. FANATİK Gazetesi olarak Damla-Mert çiftine bundan sonraki yaşantılarında bir ömür boyu mutluluk ve sağlık diliyoruz.