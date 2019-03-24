Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nı 6. bitirdi

Hırvatistan’daki 10m Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda Yusuf Dikeç, attığı 156.9 puanla Avrupa Şampiyonası’nı 6.sırada tamamladı.

24 Mart 2019, Pazar 09:28
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Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nı 6. bitirdi

Hırvatistan’daki 10m Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nı Türkiye 1 altın, 1 bronz madalyayla tamamladı. Son sporcumuz dün mücadelesini sergiledi.

10m havalı tabanca büyük erkekler finaline çıkan Yusuf Dikeç, attığı 156.9 puanla Avrupa Şampiyonası’nı 6.sırada tamamladı. Şampiyonluğu ise Ukraynalı Korostylov 241.3 puanla kazandı.

Şampiyonada genç kızlarda Şevval İlayda Tarhan bireyselde altın kazanırken, takım halinde de Yasemin Beyza Yılmaz ile Işıl Kaçar’ın da yer aldığı ekibimiz bronz madalya elde etti. 

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