Galatasaray transfer döneminin kapanmasına 24 saat kala şov yaptı. Mauro İcardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata aynı gün duyuruldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kadro yapılanmasından ve takıma yeni kazandırılan oyunculardan dolayı yönetimi başarılı bulurken Avusturya'da, Yusuf Demir'in transferinin perde arkası açıklandı!

Tepki geldi, basın toplantısı düzenlediler

Cim Bom, 19 yaşındaki oyuncu için yaptığı KAP açıklamasında Rapid Wien'e 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon Euro ödeneceğini belirtmiş ve başka bir maddeden bahsetmemişti. Wien taraftarları bu rakam üzerinden kulübe tepki gösterince yarın oynayacakları Wolfsberger mücadelesi öncesinde Yeşil-Beyazlılar'ın sportif direktörü Zoran Barisic basın toplantısı düzenledi.

'Fazla kazanma şansımız yüksek'

Barisic, "İlk yazılı teklif Galatasaray'dan çarşamba gecesi geldi. Kabul ettik ve anlaştık. Demir'in sözleşmesinde bir çıkış maddesi olacaktı. Şimdi sabitlenen ücretle, başarı durumunda bonuslar ve olası bir yeniden satış ile Rapid'in sonunda maddede belirtilenden daha fazla kazanma şansı çok yüksek. Barcelona'dan sonra Yusuf fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdaydı. Onun için sekiz ay harcadık. Ancak iki iyi maç oynasa da o seviyeye tam gelemedi. Gerçekten Galatasaray'a gitmek istediklerini de vurguladılar" dedi.

Tazminat maddesi...

Öte yandan Avusturyalı futbol adamı, Galatasaray'ın taksitlerden birini geciktirmesi durumunda yüksek bir tazminat alacaklarını da sözlerine ekledi.

Atalay Özçelikli



