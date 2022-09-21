Ocak 2022'de Rapid Wien'den MLS ekibi Orlando City'ye transfer olan Ercan Kara, eski takım arkadaşı Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Avusturya Milli Takımı forması da giyen Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, Sky Sport'a Yusuf Demir için övgü dolu ifadeler kullandı.

Yusuf Demir'in Galatasaray 'da başarılı olacağına inandığını belirten Kara, "Muazzam bir kaliteye sahip. Bence bunu herkes gördü ve şimdi sahada bunu yeniden göstermesi gerekiyor. Galatasaray'da bunu yapacağına inancım tam" dedi.

Ercan Kara, Ocak 2020'de transfer olduğu Rapid Wien'den Ocak 2022'de Orlando City'ye giderken Yusuf Demir ile yaklaşık 1.5 yıl birlikte forma giymişler sonrasında Yusuf Demir, Barcelona'ya transfer olmuştu.







