Yusuf Demir Türk statüsünde mi? Fatih Terim detayı...

Galatasaray 'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Yusuf, 77. dakikada Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf, klas pasları ve adam eksiltme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Demir, kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonunu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü.

Yusuf Demir Türk Milli Takımı'nda oynar mı?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in Kasımpaşa maçında gösterdiği performanstan sonra herkes Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynayamayacağını merak eder etti. Futbolseverler "Yusuf Demir Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi" sorusunu internette araştırmaya başladı.









Avusturya ile 4 maça çıktı Türkiye şansı bitti

Yusuf Demir, altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu, toplam 4 kez Avusturya Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk Milli Takımı'nda oynama şansını kaybetti.

Yusuf Demir yerli statüsünde mi yerli mi?

Yine bir çok insan Yusuf Demir'in Galatasaray'daki statüsünü de merak etti. Taraftarlar yine internet üzerinden "Yusuf Demir yabancı statüsünde mi yerli statüsünde mi oynuyor" sorusunun cevabını aradı. Yusuf Demir, 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandığı için yerli statüsü hakkını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 yıl önce çıkardığı talimatta, gurbetçi futbolcuların milli takım tercihinde 2015-16 sezonunu sınır olarak koymuştu. Dolayısıyla Yusuf Demir, Galatasaray'da yabancı futbolcu statüsünde oynuyor.









Fatih Terim'in yerli kuralı yolu kapattı!

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir ve onun gibi 2015-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) onaylatmıştı. Terim, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı sunumda "Yapılan düzenlemeyi 14 yabancı değil 14 yerli kuralı olarak görmek lazım" demişti. Kulüpler aldıkları her yabancı için yerli teşviği adı altında TFF'ye ödeme yapacaktı ama kısa süre sonra bu uygulama da kaldırıldı.

Veli Kavlak yerli statüsünde oynadı

Buna karşın 14 yabancı kuralına dair talimat, 2015-16 sonrası milli takım tercihi yapan oyuncuların yabancı statüsünde sayılacağı şeklinde düzenlendi. Örneği o dönem Beşiktaş 'ta oynayan ve Avusturya Milli Takımı'nı seçen Vel Kavlak, bu tercihi söz konusu tarihten önce yaptığı için yerli statüsünde sayıldı. Futbolun bir cilvesi olarak Yusuf Demir'in Galatasaray'da yerli statüsünde oynamasının yolunu bir yerde Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim kapatmış oldu. Ancak bir çok yorumcu ve otorite bu kuralın değiştirilmesi gerektiğini de savunuyor.