Yusuf Demir kayıplara karıştı!

Bu yaz transfer döneminde kadrosuna birçok dünya yıldızını transfer eden Galatasaray , bazı genç oyuncuları da transfer ederek yeni bir yapı oluşturdu. Dries Mertens, Mauro Icardi ve Juan Mata gibi yıldızların arasında en çok dikkat çeken bir diğer transfer ise Yusuf Demir olmuştu.





Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun yerli statüsünde oynaması için büyük bir çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, TFF ile dahi görüşse de bu konuda başarılı olamadı. İlk 11'de yer alan yabancı oyuncuların sayısı nedeniyle de kadroya girmekte zorlanan Yusuf Demir'in durumu kafa karıştırıyor.

YUSUF DEMİR KADRODA YOK

Yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir adeta kayıplara karıştı. Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.









GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADARDI?

Yusuf Demir 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Futbolcu için Rapid'e 6 milyon euro tutarın 5 taksitle ödeneceği ifade edilmişti.Futbolcu ise bu sezon 650 bin euro net ücret kazanacak. Sonraki 4 sezon ise her bir sezon 100 bin euro artış olacak şekilde futbolcunun kazancına zam yapılacak. (Akşam)







