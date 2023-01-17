Galatasaray 'ın sezon başında transfer ettiği ancak yabancı statüsü nedeniyle fazla forma şansı bulamadığı Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. İşte detaylar...





Boey'e Avrupa'dan talip

Cim-Bom’da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey’a Sporting Lizbon talip oldu. Pedro Porro’yu satmaya hazırlanan Portekiz ekibi, Boey için nabız yoklamaya başladı. Sporting’in 7 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Fransız sağ beki satmayı düşünmediği bildirildi.

Uğur Çiftçi'ye Emre engeli

Galatasaray’da Uğur Çiftçi transferinde pürüz çıktı. Sivassporlu futbolcunun takası için düşünülen Emre Taşdemir’in gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Diğer taraftan Teknik Direktör Okan Buruk’un da Emre Taşdemir’in ayrılması konusunda net kararını vermediği öğrenildi. Bu arada Cim-Bom’un alt yapısından yetişen stoper Emin Bayram’ın sözleşmesinin de 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

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Oğulcan Pendikspor'a gitti

Galatasaray’ın “olaylı” bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor’da tutunamadı, geri döner dönmez bu kez 1. Lig takımlarından Pendikspor’a kiralandı. Çaykur Rizespor ’dan transfer edilirken bedel ödenmeyen, ancak mahkeme kararıyla, 1 milyon 200 bin euro (24 milyon 400 bin lira) ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan Cim-Bom verim alamadı.

Kiralık olarak istediler

Ümraniyespor, Galatasaray'a Yusuf Demir'i kiralamak için resmi teklif yaptı. Ümraniyesporlu yetkililer, teknik direktör Okan Buruk ve Yusuf Demir'in kararını bekliyor.

Üçüncü takıma transfer olmasında engel yok

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

Yabancı statüsünde oynuyor

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydiği için talimatlara göre Türkiye'de yabancı oyuncu statüsünde sayılıyor. Dryers Mertens ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarının arkasında kalan oyuncu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Yusuf Demir oynama garantisiyle kiralık gitmeye sıcak

Yusuf Demir, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede oynama garantisi verilmesi halinde bu sezon kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını açıkladı. Ancak Yusuf Demir'in hangi takımı tercih edeceği bilinmiyor.

Yusuf Demir'in Galatasaray performansı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki sağ kanat Yusuf Demir; sarı-kırmızılı formayla 6 maçta görev aldı, skora katkı sağlayamadı. (Ajansspor)

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