Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılması beklenen Yusuf Demir'in yeni adresi belli oluyor. Katalan ekibi sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Sport'ta yer alan habere göre Rapid Wien'e geri dönecek olan Yusuf Demir'in, yeni adresinin Almanya Bundesliga olacağı ileri sürüldü.

Genç futbolcu ile Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia ediliyor. Yusuf Demir bu takımlardan birine kiralık olarak transfer olabilir.

Bu sezon Barcelona ile 9 maça çıkan Yusuf Demir, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.











