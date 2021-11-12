Yusuf Çelik: İşitme kaybı hayallerime ket vuramazdı

Fransa’da geçen ay gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda 81 kilo ve kata kategorilerinde üçüncü olan Yusuf Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ailesinde babası, amcası ve abilerinin de judo yaptığını anlatan 23 yaşındaki sporcu, yaşadığı işitme kaybı sonrasında bu spora işitme engelliler branşında devam ettiğini, yurt dışında ilk derecesine 2015 yılında Avrupa üçüncülüğü ile ulaştığını dile getirdi.

Yusuf Çelik, şunları kaydetti:

"2010 yılında bu spora başladığımda şampiyonalara normallerde katılıyordum. 2014-2015 yıllarında ateşli hastalık geçirdim. Hastanede yapılan testlerde kulaklarımın yüzde 55 duymadığı söylendi. Üzüldüm ama hedeflerime ulaşmak için bu sefer judoya işitme engelliler kategorisinde devam ettim. Yılmadan çalıştım. Hedef ve hayallerim vardı. İşitme kaybı hayallerime ket vuramazdı. Çalıştım ve kısa sürede Avrupa’da derece yaptım. Geçen ay da Dünya Şampiyonası’ndan iki madalya ile döndüm. İnşallah hayallerime, hedeflerime ulaşmak için hiçbir engel tanımadan çalışmaya devam edeceğim. 2022 yılında yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları’ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum."

"Dünya Şampiyonası’ndan 2 madalya ile döndüğüm için mutluyum"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılması planlanan Dünya Şampiyonası’nın bu seneye ertelendiğini hatırlatan Yusuf Çelik, "Tabii bu erteleme bizim için daha iyi oldu. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Geçen ay gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda 81 kiloda üçüncü oldum. Ayrıca judo kata kategorisinde de aynı şekilde üçüncü oldum. Bir şampiyonadan iki madalya ile ülkeme döndüğüm için mutlu oldum. 2012’de Avrupa Şampiyonası’nda madalya maçında yenilmiştim. Onun verdiği hırs ve azimle çok çalıştım ve Allah nasip etti, bronz madalya kazandım. Katada da üçüncü oldum ve tabii ki çok mutlu oldum. Önümüzdeki yıl İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah oradan altın madalya ile dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sevincimi secdeyle kutladım"

Dünya Şampiyonası’nda derece elde ettikten sonra tribünlere doğru koştuğunu ve sonrasında da secde ederek bunu kutlamak istediğini aktaran Yusuf Çelik, "Şükretmek için secdeye kapandım. Maçtan çıktıktan sonra Dünya İşitme Engelliler Federasyonu yetkilileri bana dini sembolleri minderde yapamayacağımı söyledi. Biz de bütün Hristiyan sporcuların orada haç işareti yaptıklarını söyledik. Bunun üzerine olay kapandı. Böyle ilginç bir olay yaşadık." diye konuştu.

Yusuf Çelik, judoya başladığından beri antrenörlüğünü yapan ve desteğini esirgemeyen amcaoğlu Nuri Muhammed Çelik’e teşekkür etti.