TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bolu'da oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen Altınordu'da, sol bek sancısı yaşanıyor. Sol bek Yusuf Acer'in ani bir kararla Çaykur Rizespor'a satılmasının ardından takviye arayışına geçen kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Konyaspor'dan Ali Yaşar'a teklif götürdü. Konya ekibiyle idmanlara çıkan Ali'nin İzmir temsilcisine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sol bek için iki alternatif üzerinde duruyor.

Altınordu'da savunmanın solunda Ali Mert ya da Kahraman'ın görev alması bekleniyor. Geçen sezon öncesi Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sol ayak iç yan bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan ve bir kez bile forma giyemeyen Ali Mert, bu sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında görev aldı. Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan gurbetçi stoper Kahraman ise son haftalarda sol bekte oynadı. Sol bek transferi isteyen teknik patron Eroğlu'nun iki oyuncu arasında seçim yapmakta zorlandığı ifade edildi.

DHA