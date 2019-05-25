Yürüyüş Ligi yarışmaları sona erdi

Erkeklerde Salih Korkmaz 5000m de 19.44 luk derecesi ile U23 ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırarken, Meryem Berkmen ise 5000m de 21.36 lık derecesi ile U20 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı
Bugün yapılan finallerde dereceye giren kulüpler:
U16 Erkeklerlerde 1. Batman Belediye Spor, 2. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 3. Malatya Beydağı HİS Spor Kulübü
U18 Erkeklerde 1. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor kulübü, 2.Malatya Büyükşehir Bld. Spor Kulübü, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulübü
Büyük Erkekler de 1. İstanbul Enka Spor Kulübü, 2. Ankara PTT Spor Kulübü, 3. Malatya Büyükşehir Bld. Spor Kulübü
U16 Kizlarda 1. Adıyaman Tarım Spor Kulübü, 2. Batman Petrolspor Kulübü, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulübü
U18 Kızlarda 1. Batman Petrolspor Kulübü, 2. Eskişehir Harb-İs Spor Kulübü, 3. Ordu Fatsa Spor Kulübü
U20 Kadınlarda, 1. Adıyaman Tarım Spor kulübü, 2. Çorum Osmancık Belediye Spor, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulubu
Büyük Kadınlarda, 1. İstanbul Enka Spor Kulübü, 2. Ankara PTT Spor Kulübü, 3. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
DHA