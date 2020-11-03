Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. 3 yaşındaki Ayda Gezgin kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ayda'nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ayda'nın babasının çalıştığı Yurtiçi kargo şirket olarak Ayda'nın tüm eğitim masraflarını karşılayacağı öğrenildi.







