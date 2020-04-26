Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Etiyopya'dan getirilen Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.

Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşı Niğde'de yurtlara yerleştirildi

Tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali'deki 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak Kapadokya HDışişleri Bakanlığının çalışmasıavalimanı'na indi.

Vatandaşlardan 84'ü polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla otobüslerle Niğde'ye getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kafilede yer alan 123 kişi, Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.