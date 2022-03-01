Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri çeken Moldova ekibi FC Sheriff'in teknik direktörü Yuriy Vernydub, artık Ukrayna'da silahlı direnişin bir parçası... Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gelen Vernydub, resmen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

'Ukrayna'yı savunmak için hazırım'

Telegram'da üzerinden yayın yapan Zaryalug'a açıklamalarda bulunan Vernydub, "Silahlı Kuvvetlere katıldım. Şu ana kadar bir topçu tugayı haline getirildik. Ne zaman sahaya sürüleceğimizi bilmiyorum. Belki bugün ya da yarın... Nerede olduğu da bilinmiyor. Sadece sıradayım ve Ukrayna'yı savunmak için hazırım" ifadelerini kullandı.

Sheriff'i durumundan haberdar etmediğini belirten 56 yaşındaki teknik adam, "Kulüp bunları henüz bilmiyor. Bugün rapor vereceğim. Er ya da geç ülkemi savunmak için gittiğimi öğrenecekler. Bugün Genel Direktör Tarkhnishvili ile mevcut durum hakkında görüşeceğim. Beni anlayacağını düşünüyorum çünkü Ukrayna'da yaşananların aynısını Gürcistan'da o da yaşadı. 2008'de Rusya, onun ülkesine savaş açtı. Bu yüzden beni herkesten daha iyi anlar" dedi.

'Ailemi Moldova'ya taşımamı önerdiler'

Takımının ailesini Moldova'ya taşıma isteğine ilişkin de konuşan Vernydub, "Sheriff Yönetimi, ailemi Moldova'ya taşımamı önerdi. Ama Zaporozhye'ye gelip bu zor zamanda ülkemizden kaç kişinin ayrıldığını gördüğümde... Bu bir felaket. Ben de onların yaptıklarını yapmamaya, panikle hareket etmemeye karar verdim. Bütün ailem Zaporizhzhia'da" dedi.

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Real Madrid zaferi olay olmuştu!

Sheriff, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'na yaptığı muhteşem başlangıç ile dikkatleri çekmişti. İlk maçta evinde Shakhtar'ı deviren Sheriff, sonrasında ise Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Vernydub'un hedefinde eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt vardı:"Sheriff'in Şampiyonlar Ligi’nde yeri olmadığını söyleyen Dirk Kuyt harika bir oyuncuydu. Bu yüzden onun mükemmel dünyasını mahvettiğim için çok mutluyum. Şu an Real Madrid gibi büyük bir kulübe karşı oynadığım maçtan sonra çok duygusalım. Bu harika başarı için oyuncularıma minnettarım. Biz gerçek bir takımız"

Real Madrid, Inter, Shakhtar gibi güçlü ekiplerin bulunduğu grupta Sheriff, sonraki maçlarında sıkıntı yaşasa da genel anlamda büyük bir başarıya imza atarak 7 puan topladı ve 10 puanla ikinci olan Inter'in ardından üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya karşı çok iyi bir mücadele ortaya koydular. İlk maçı evlerinde 2-0 kazanmışlardı fakat deplasmanda 2-0 yenik bitirdikleri maçın sonrasında penaltı atışlarıyla turnuvaya veda etmek durumunda kaldılar.