Yuri Semin: Fena oynamadık ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Semin'in açıklamaları:

"Burada ilk 10 dakika pasif şekilde oynadık, mağlup olduk ama futbol olarak güzel bir oyun ortaya koyduk. Genel olarak oyun fena değildi fakat sonuç iyi olmadı. Yorum yapmak biraz zor. Tabii ki siz ne kadar güzel oynasanız da, bütün oyun gollerde belli olur."

"Biz güzel oynamış olsak da, skor öyle değil. Evet fena oynamadık fakat kaybettik. Tabii ki bu kadar güzel bir taraftarın önünde oynamaktan dolayı çok mutlu futbolcular. Bu kadar güzel bir taraftar olduğu zaman, oyuncum memnun olur. Çok şey söyleyebiliriz fakat sonuç ortada. Biz eleştiriye çok açığız, bakacağız. Hayatta kazanmak varsa, kaybetmek de vardır. Bunu kabul ederek ilerleyeceğiz."



