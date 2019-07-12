Yunus Sonsırma Karşıyaka’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Darüşşafaka’da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013’te Olin Edirne’de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka’da mücadele etti. Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.