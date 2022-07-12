Yunus Mallı’yı Kasımpaşa alıyor

Transfer döneminin suskun takımlarından biri olarak gösterilen Kasımpaşa düğmeye bastı. Lacivert-Beyazlılar, Trabzonspor ’da düşünülmeyen Yunus Mallı için devreye girdi. Hatayspor ve Antalyaspor’la da adı anılan başarılı oyuncuya en ciddi teklifin Kasımpaşa’dan geldiği ifade edilirken, Yunus’un da kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’in bizzat görüşmeler yaptığı yıldız oyuncuyla büyük ölçüde el sıkıştığı, transferin ise kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Koita da listede

Kasımpaşa’nın yine Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Fode Koita’yı da renklerine bağlama ihtimali olduğu ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.