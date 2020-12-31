Almanya’da Wolfsburg forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı’nın, devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Wolfsburg’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Yunus’a, Türkiye’den de ciddi teklifler var. Özellikle de Trabzonspor’dan... Dün FANATİK’e verdiği özel röportajda, “Süper Lig’de istikrarlı bir takıma gitme ve şampiyonluk yaşama şansım varsa, teklifi geri çevirmek için bir sebep göremiyorum” diyen Yunus’un geleceğiyle ilgili olarak bu kez menajeri ve aynı zamanda amcası İlhan Mallı ile konuştuk.

‘Milli Takım’ı çok istiyor’

İşte Yunus’un menajerinin açıklamaları: “Yunus’un geleceğinin devre arasında netlik kazanmasını bekliyoruz. Sezonun ikinci yarısında da yine oynamaması, ona hiçbir şey kazandırmaz. Yunus için doğru bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bu yüzden hızlı olmamız ve tekrar düzenli oynaması gerek. Önümüzdeki EURO 2020 var ve Yunus, A Milli Takım’a yeniden seçilmek istiyor. Elbette Türkiye de bizim için ciddi bir opsiyon.”

‘İşlerim sebebiyle buradayım’

“Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Avrupa’dan teklifler var. Süper Lig’den ilgi var ama daha fazla detaya girmem yanlış olur. Şu an işlerim sebebiyle Türkiye’deyim. Wolfsburg’la anlaşan her kulüple masaya oturur, konuşuruz. Tek amacımız, Yunus için en doğru kararı vermek. Onun tekrar patlama yapacağı ve iyi performans göstereceği bir ortam yaratmakta kararlıyız.”

Çağrı Davran



