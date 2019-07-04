Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı, son günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Adı zaman zaman üç büyüklerle birlikte anılan 27 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili menajeri ve amcası İlhan Mallı'dan açıklama geldi.

Almanya'da yayım yapan Braunschweiger Zeitung gazetesine konuşan amca Mallı, oyuncusunun Türkiye'den gelen tekliflere rağmen gelecek sezon da Wolfsburg forması giyeceğini söyledi. 10 numara mevkiinde forma giyen milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler