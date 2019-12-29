Yunus Mallı’nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Yaz transfer dönemi boyunca adı Beşiktaş ile anılan A Milli futbolcu Yunus Mallı’nın son durumuyla alakalı olarak resmi açıklama geldi.

Almanya Bundesliga’da Wolfsburg takımında görev yapan ve son dönemde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki on numaranın amcası ve menajeri İlhan Mallı, “Yunus Mallı’nın yeniden oynadığını görmek istiyoruz, maalesef bu sezon durum böyle olmadı” dedi ve ekledi: “Beşiktaş Yönetimi ile henüz bir temasımız olmadı, somut bir şey yok ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde temas kurulabilir” dedi.