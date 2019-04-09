2016 yılında Mainz’dan 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Yunus Mallı bu fiyatın altına kesinlikle bırakılmayacak.

Bu sezon Wolfsburg formasıyla bilinen kalitesinin altında kalan ve 17 maçta sadece 1 gol 1 asist yapabilen Yunus’un, teknik heyet ve hocası tarafından ‘bize daha fazla katkı yapmalısın’ şeklinde sık sık uyarıldığı ortaya çıkarken, milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından adı sık sık 3 büyüklerle anılan 27 yaşındaki orta sahanın son durumunu Wolfsburg’la çalışan FIFA Menajeri Ali Adman açıkladı. Geçtiğimiz günlerde kulübün Sportif Direktörü Marcel Schafer’le bir araya geldiklerini söyleyen Adman, Yunus hakkında da önemli bilgiler verdi.

İşte genç menajerin o açıklamaları…

Wolfsburg Yunus’u satmayı düşünmüyor, çünkü ona hatrı sayılı bir bonservis fiyatı verdiler. Anca şöyle olabilir, 12,5 milyon Euro vererek aldılar ve oyuncudan zarar etmek istemiyorlar, bu parayı verirlerse o zaman bırakırlar. Yaklaşık 1 hafta önce kulübe gittiğimde Marcel Schafer’le görüştük satış listesinde Yunus Mallı yoktu, Jeffrey Bruma, Ntep gibi isimleri görebildim fakat Yunus dediğim gibi yoktu. Oyuncuyla birkaç hafta önce konuştular, ‘bize daha fazla katkı yap, senin potansiyelini biliyoruz ve sana güveniyoruz’ dediler. Wolfsburg sezon sonunda Labaddia iel yollarını ayıracak, yeni gelecek hocanın Yunus tavrı da transferde belirleyici olabilir.