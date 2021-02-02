Yunus Mallı Trabzonspor ile ilk idmana çıktı

Karadeniz ekibi, Denizlispor maçının provalarına hemen başladı. Yoğun fikstür nedeniyle Beşiktaş galibiyetinin ardından takıma izin verilmezken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, perşembe günkü lig mücadelesinin hazırlıklarına start verildi. Sabah gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Yunus Mallı da yer aldı. Önceki akşam transferiyle ilgili tüm detayların KAP’ta açıklandığı gurbetçi yıldız, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Wolfsburg’dan hazır şekilde gelen ve fiziksel açıdan tüm testlerden geçen Yunus’un sadece maç eksiği bulunuyor. En son Aralık ayının sonunda maça çıkan Yunus Mallı, perşembe günkü Denizlispor mücadelesinin kadrosunda olmayı hedefliyor.

Avcı memnun kaldı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da transferini bizzat istediği Yunus’un ilk antrenmanındaki görüntüsünden gayet memnun olduğu ve 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi. 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme yapılan gurbetçi oyuncu, Trabzon’da beklenen performansı ortaya koyup yeniden A Milli Takım kadrosuna seçilmek istiyor.