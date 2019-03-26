Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yunus Mallı, "Fatih hoca Yunus'u çok iyi tanıyor. Yunus'un milli takıma kazandırılmasında büyük bir gayret sarf etti. Böyle bir şey mümkün, doğrudur; ama şu ana kadar transferle ilgili bizimle temasa geçilmedi. Şu anda erken; ama bize talep gelirse bunu tabii ki değerlendiririz" dedi.

Bundesliga'da, Yunus açısından işlerin istediği gibi gitmediğini belirten İlhan Mallı, şöyle konuştu:

14 maçta görev aldı. Bu Yunus için tatmin edici değil. Daha fazla oynamak isteyen bir oyuncu. Çok çalışıyor; formayı sürekli alam için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Sezon sonunda teknik direktör Labbadia ile yollar ayrılacak. Wolfsburg yönetimi kesin olarak Yunus'la devam etmek istiyor. Yılbaşından önce bunu bize ilettiler. Yeni planlama için Yunus'u düşünüyorlar.

Yeni teknik direktör de Yunus'u istediğini söylemiş. Fakat futbolda şartlar çok çabuk değişebiliyor. Şu anda Wolfsburg'ta 2 yıllık bir anlaşmamız var. Bu anlaşma bizi bağlıyor.

Ancak Yunus için Türkiye'nin büyük kulüpleri her zaman bir seçenek. Galatasaray'dan bir talep gelirse neden olmasın. Şu ana kadar temas yok; ama zamanı geldiğinde değerlendireceğiz.

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